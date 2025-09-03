Sabaton haben große Dinge vor auf ihrer „The Legendary Tour“, welche am 14. November in Köln startet und in der Folge noch Shows in Berlin, Zürich, München, Wien, Stuttgart, Frankfurt und Hannover in petto hat. Wie Bassist Pär Sundström im Interview mit The Haunted-Gitarrist und Solar Guitars-Chef Ola Englund erörtert, soll es bei der Konzertreise zum neuen Album LEGENDS (VÖ: 17.10. via Better Noise) sogar zwei Bühnen geben.

Mehr ist mehr

„Wir haben größere Sachen für die anstehende Tournee geplant“, gibt der Sabaton-Manager bei Coffee With Ola zu Protokoll. „Und es ist etwas sehr Spezielles, deswegen müssen wir es um das LEGENDS-Album herum bauen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ich denke, es wird sehr aufregend sein, es zu sehen. Und wir wir bauen zudem eine Show, die ein wenig mehr ist als nur eine Rock-Show.

Also haben wir zwei Bühnen und etwas, das sie verbindet. Auf der vorherigen ,The Tour To End All Tours‘ haben wir ein paar schauspielerische Dinge gemacht, das war etwas mehr Theater, als wir zuvor gemacht hatten. Viele Fans mochten das. Und das hat die Themen der Show weiter gestärkt. Also dachten wir: Okay, lasst uns diesen Weg weitergehen. Und dann haben wir noch diese kleine Wendung mit der Vorband The Legendary Orchestra, die wir speziell hierfür ins Leben gerufen haben.

Es ist nicht Sabaton und das Orchester. Es gibt ein komplettes Sabaton-Konzert, doch zuvor gibt es eine ganze Show vom Legendary Orchestra. Man kann es als Sabaton-Coverband betrachten, die Songs von uns spielt, aber in orchestralen Arrangements mit Lead-Instrumentalisten, Lead-Sängern und Chören. Es ist sehr kraftvoll, sehr gefühlvoll und klingt natürlich komplett anders — keine E-Gitarren, kein Schlagzeug, keine Percussion. Also bekommt ein Sabaton-Fan viele Sabaton-Lieder. Wir können einfach nicht alle unsere Stücke selbst spielen, denn das wäre ein sehr langer Abend für uns. Und wir könnten viele davon nicht spielen.“

Sabaton — The Legendary Tour

14.11. Köln, Lanxess Arena

15.11. Berlin, Uber Arena

16.11. CZ-Ostrava, Ostravar Aréna

18.11. CH-Zürich, Hallenstadion

20.11 .München, Olympiastadion

21.11. AT-Wien, Stadthalle

22.11. PL-Krakau, Tauron Arena

24.11. Stuttgart, Schleyerhalle

25.11. Frankfurt, Festhalle

26.11. LU-Esch sur Alzette, Rockhal

28.11. FR-Paris, Accorhotel Arena

29.11. FR-Lyon, LDLC Arena

01.12. NL-Amsterdam, Ziggo Dome

02.12. N-Antwerp, Sportpaleis

04.12. GB-London, The O2 Arena

05.12. GB-Manchester, Co-op Live Arena

06.12. GB-Nottingham, Motorpoint Arena

08.12. Hannover, ZAG Arena

09.12. DK-Kopenhagen, Royal Arena

11.12. NO-Oslo, Telenor

