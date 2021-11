Sabaton: Neuer Song ‘Christmas Truce’ im Weltkriegsszenario

Sabaton kommen mit einem neuen Song mit Kriegsthematik um die Ecke, Überraschung! Das neueste Werk der Band, ‘Christmas Truce’, erzählt die Geschichte einer höchst unwahrscheinlichen, vorübergehenden Allianz zwischen erbitterten Feinden, die auf dem Kriegsfeld im friedlichen Sinne Weihnachtens geschmiedet wurde. Im Pressetext heißt es:

„24. Dezember 1914: Am späten Heiligabend hörte das britische Expeditionskorps die deutschen Truppen in den gegenüberliegenden Schützengräben Weihnachtslieder singen und sah Laternen und kleine Tannenbäume entlang der Schützengräben. Zwischen den Schützengräben rief man sich Botschaften zu. Am nächsten Tag trafen sich britische und deutsche Soldaten (…) und tauschten Geschenke aus, machten Fotos und einige spielten sogar Fußball. Es war ein seltener, aber magischer Moment des Friedens und der Harmonie inmitten eines der grausamsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts."