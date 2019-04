Sabaton veröffentlichen episches Video zu ‘Bismarck’

Sabaton schicken ihrem neuen Studioalbum THE GREAT WAR eine eigenständige Single vorab: Zu ‘Bismarck’ haben die Schweden mit Regisseur Matthias Hoene auch ein aufwendiges Video gedreht (seht unten), in Kooperation mit Wargaming und World Of Warships. Im zugehörigen Statement schreiben Frontmann Joakim Brodén, Bassist Pär Sundström und Co.:

„Das meist gewünschte Thema überhaupt für einen Sabaton-Song! Das Schicksal der Bismarck ist eine faszinierende Geschichte, über die wir schon lange ein Lied schreiben wollten. Es hat nur nicht auf ein Album gepasst. Also entschieden wir uns es als Single zu veröffentlichen – und als Geschenk von uns an euch dafür, dass ihr in den letzten 20 Jahren so fantastische Fans wart.

Massives Schlachtschiff

Dank unseren Freunde bei Wargaming und World Of Warships können wir euch den Song mit einem wahrlich eindrucksvollen Video präsentieren, das dem Stück absolut würdig ist. Das talentierte Team bei Wargaming konnte dank den Modellen ihres preisgekrönten Spiels World Of Warships die historische Genauigkeit der Szenen sicherstellen. Und der Regisseur Matthias Hoene, der einen Goldenen Löwen in Cannes gewonnen hat, war in der Lage die Band und die Story zusammen zu bringen.

Der Song ‘Bismarck’ wurde vor einem Jahr geschrieben, und wir haben ihn letzten Sommer in den Black Lounge Studios mit Jonas Kjellgren aufgenommen, der auch unser kommenden Album THE GREAT WAR aufgenommen und gemischt hat. Die Bismarck war ein deutsches Kriegsschiff und eines der größten, die jemals in Europa gebaut wurden. Es wurde im August 1940 in Auftrag gegeben und sank im Mai 1941 nach einer intensiven Jagd durch den Nordatlantik. Obgleich es jetzt unter den Wellen ruht, können Spieler von World Of Warships dieses ikonische Schiff immer noch in virtuelle Kämpfe mitnehmen.“

Momentan gibt es ‘Bismarck’ nur auf Youtube, später wird der Song noch als Download erhältlich sein. Außerdem haben Sabaton inzwischen die Tracklist ihrer mittlerweile neunten Platte bekannt gegeben, die am 19. Juli erscheint und ein Konzeptwerk über den ersten Weltkrieg ist.

Tracklist THE GREAT WAR: