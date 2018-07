Saltatio Mortis: Die Hörprobe zu BROT UND SPIELE

Am 22. Juni erscheint das neue Marduk-Studioalbum VIKTORIA. Lest hier unser Track by Track aus der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe.

Den kompletten Bericht aus dem Studio findet ihr in unserer aktuellen METAL HAMMER-Juniausgabe! Drei Jahre, nachdem Marduk mit FRONTSCHWEIN in die Schlacht gezogen sind, kommt nun mit VIKTORIA das achte Studioalbum der schwedischen Black Metal-Veteranen zum Einsatz. METAL HAMMER erbeutet erfolgreich die Konstruktionspläne bei Band-Kopf und Gitarrist Morgan Steinmeyer Håkansson. Lest hier unseren Frontbericht. Die Hörprobe: VIKTORIA VÖ: 22. Juni Werwolf Kurz, knackig, und mit einer satten Ladung schmutziger Punk-Attitüde bewehrt springt dieser räudige Wolf in Menschengestalt unter Sirenengeheul in Aktion. Mortuus keift zum rasant-brachialen Einstieg mit einem fiesen Kinderchor. June 44 „Operation Overlord“ beginnt mit den typischen Marduk-Riff-Kaskaden. Die…