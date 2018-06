Die METAL HAMMER Juli-Ausgabe 2018: Das Metal-Jahr 1988, Iron Maiden, Immortal, Powerwolf u.v.a.

Das Metal-Jahr 1988

Die Titelgeschichte dieser Ausgabe widmet sich dem Jahr 1988 und dessen Alben. Was vor genau 30 Jahren innerhalb von nur zwölf Monaten alles an revolutionären, visionär-wegweisenden oder einfach „nur“ bedeutenden Veröffentlichungen erschien, ist eine Wucht. Entsprechend haben wir unsere Auswahl auf exakt 66,6 stählerne Tonträger konzentriert, die wir euch mit dieser Retrospektive gerne zurück ins Gedächtnis rufen wollen. So viel steht fest: 1988 war ein verdammt metallisches Jahr!

Artdirector Llexi Leon gewährt Einblicke in die Welt der Comic-Reihe und des Handy-Games ‘Legacy Of The Beast’.

Khemmis

Mit DESOLATION doomen sich Khemmis wie aus dem Nichts an die Spitze unseres Soundchecks.

Zum Duo reduziert, melden sich Immortal mit dem starken wie programmatischen NORTHERN CHAOS GODS zurück.

In einer Kirche (!) gewähren Powerwolf einen ersten Höreindruck des neuen Albums THE SACRAMENT OF SIN.

Live

Rock am Ring, Guns N‘ Roses, Hollywood Vampires, Blaze Bayley, Impericon Festival, Roadburn, Sleep, Amenra, Desertfest, Primordial, Bullet, Keep It True

Sonderbeilage

A Tribute To 1988 Sampler mit unter anderem Hammerfall (‚I Want Out‘), Watain (‚A Fine Day To Die‘), Van Canto (‚Kings Of Metal‘) und Children Of Bodom (‚Don’t Stop At The Top‘).

