Satyricon unterzeichnen bei Napalm Records – neues Album in Arbeit

Nachdem im März 2017 bekannt wurde, dass die norwegischen Black-Metaller Satyricon an einem Nachfolger zum 2013er-Album SATYRICON arbeiten würden, ist nun der Wechsel der Band von Roadrunner zu Napalm Records bekanntgegeben worden.

Die Label-Verantwortlichen freuen sich natürlich sehr darüber, “einen der einflussreichsten Extrem-Metal-Acts und Pionier des Genres” bei sich unter Vertrag zu haben. “Es ist uns eine Ehre, dieses Album, das gewiss einen weiteren Meilenstein darstellen wird, am 22. September zu veröffentlichen.”

Lärm auf dem Land

Die Band hat sich für die Aufnahmen auf eine Farm nahe Oslo zurückgezogen. Sänger Sigurd "Satyr" Wongraven zufolge hatte die Band oft dort gejammt und sich pudelwohl gefühlt. "Warum also nicht das komplette Equipment und die Mitarbeiter dorthin schaffen, anstatt mit Satyricon in ein Studio zu gehen?" Der schöpferischen Kraft scheint dies, neben Satyrs überstandener Hirntumor-Operation, sehr gutzutun, was auch Schlagzeuger Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad bestätigt.

Neue Türen öffnen

“Das neue Material fühlt sich viel kreativer an als alles, was wir auf früheren Platten gemacht haben”, so Frost. “Wir haben mit enormer Dynamik und vielen frischen Ideen neue Türen geöffnet und die Wege dahinter erforscht. Wir werden uns musikalisch viel breiter darbieten als früher, das Album wird intensiv und sehr, sehr vielfältig. Eine Scheibe, die man unmöglich mit nur wenigen Worten beschreiben kann.”

Natürlich folgt auch direkt eine Europatournee (Support: Suicidal Angels), hier die bislang bestätigten Termine im deutschsprachigen Raum:

24.09. Hamburg, Grünspan

25.09. Essen, Turock

09.10. Zürich (CH), Dynamo

10.10. München, Backstage Halle

11.10. Wien (A), Szene

16.10. Berlin, SO36