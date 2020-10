Die US-Psychedelic-Rocker All Them Witches kommen im Oktober 2021 für vier Konzerte nach Deutschland.

All Them Witches bieten eine schöne Atempause von all dem Chaos, das in der Welt vor sich geht. Die Rocker aus Nashville haben am 04.09.2020 ihr neues Album mit dem Titel NOTHING AS THE IDEAL veröffentlicht. Das Werk wurde in den legendären Abbey Road Studios in London aufgenommen, wo unter anderem The Beatles den Großteil ihres Katalogs eingespielt haben. "Auf ihrem sechsten Album übertrifft sich die schwerlich in nur eine Schublade steckbare Band aus Nashville, die sich sowohl im Blues, Psychedelic und Stoner Rock als auch im amerikanischen Roots-Seg­ment gleichermaßen wohlfühlt, selbst. NOTHING AS THE IDEAL ist nichts weniger als…