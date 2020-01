Video

Scorpions: Historischer Reggae-Auftritt 1979 im WDR

Wenn eine Rock-Band ins Fernsehen will, muss sie dafür nicht selten Opfer bringen. Besonders hoch können diese Opfer ausfallen, wenn man ins öffentlich-rechtliche Fernsehen will. So gab es schon zahlreiche kuriose Auftritte von diversen Gruppen zum Beispiel im „ZDF Fernsehgarten“. Doch bereits in den Siebziger Jahren waren schräge TV-Einlagen zu sehen – so auch eine Playback-Performance der Scorpions im WDR, die gerade das Internet aus irgendwelchen Archiven ausgegraben hat.

Elegante Überleitung

So waren Klaus Meine und Co. in der „Plattenküche“ zu Gast. In der von Frank Zander und Helga Feddersen moderierten Sendung wurden Comedy und Musik mehr oder weniger elegant und kunstvoll in Verbindung gebracht – wie im unten zu sehenden Video. Darin moderiert Zander eben noch einen Sketch ab, stellt kurz die Scorpions vor, wird von einem Schlag unterbrochen, drückt Meine kurzerhand das Mikro in die Hand und geht nach hinten, um den Krachmacher ruhig zu stellen.

Kaum hat Meine das Mikrofon in der Hand, beginnt das Playback des Reggae-durchtränkten Stückes ‘Is There Anybody There?’ vom Durchbruchalbum LOVEDRIVE, das der Frontmann zusammen mit Scorpions-Geheim-Songwriting-Waffe und damaligem Schlagzeuger Hermann Rarebel („Herman Ze German“) komponiert hat. Und als ob solche Klänge von einer Hard Rock-Kapelle nicht schon schräg genug sind, legen direkt drei Tänzerinnen in Gymnastikanzügen sowie Stöckelschuhen los und ein Mann schaukelt in einem von der Decke baumelnden Flugdrachen herum.

Was auch immer die in den Siebzigern geraucht haben, wir täten auch was davon nehmen. Gebt uns Bescheid, wenn ihr es herausfindet, und verratet uns, wo wir das bestellen können.