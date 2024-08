Metallica-Sänger James Hetfield findet, dass Trommler Lars Ulrich in den letzten zwei Jahren auf der "M72 World Tour" solide den Takt gehalten hat.

Lars Ulrich bekommt immer wieder Schelte ab für sein nicht hundert Prozent exaktes Schlagzeugspiel. Manche Kritiker würden das sogar noch für freundlich formuliert halten. Nun bekommt der Metallica-Drummer allerdings Rückendeckung -- und zwar von keinem Geringeren als seinem Band-Kollegen an der Rhythmusgitarre: James Hetfield. Ein Metronom hilft So wurde "Papa Het" in der 48. Folge von ‘The Metallica Report’ gefragt, ob er Lars Ulrichs Trommeln auf der "M72 World Tour" für so gut halte wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und natürlich hielt Hetfield zu seinem Schlagzeuger: "Ich würde sagen, dass wir uns auf dieser Tournee in den letzten zwei…