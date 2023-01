Der ehemalige Van Halen-Bassist Michael Anthony spielt ein Benefizkonzert für herzkranke Menschen. Das Anliegen scheint im ein sehr persönliches zu sein.

Zugunsten der Organisation "Save The Heartbeat" wird Michael Anthony - der als Bassist an der Seite von Star-Gitarrist Eddie van Halen bekannt wurde - am 25. März ein vom US-amerikanischen Bauunternehmen Milender White präsentiertes Benefizkonzert in der Tiki Bar in Costa Mesa (Kalifornien) geben. Für einen guten Zweck "Save The Heartbeat" ist eine gemeinnützige Organisation, die Menschen mit angeborenen Herzerkrankungen unterstützt. Jonathan und Danielle Maloof gründeten diese, nachdem ihr gemeinsamer Sohn 2013 mit einem Herzfehler zur Welt kam. Auch die Teilnahme von Michael Anthony an der Benefizveranstaltung hat einen traurigen Hintergrund. Sein Enkel war im im April 2017, im Alter von zwei…