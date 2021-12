‘Seasons In The Abyss’ von Sleigher, nicht Slayer

Foto: Screenshot via YouTube, Charlie Griffiths Guitar. All rights reserved.

auch interessant

Seht hier das weihnachtliche Slayer bzw. Sleigher-Cover von ‘Seasons In The Abyss’. Protest The Hero-Frontmann Rody Walker verleiht dem Stück seine Stimme, während Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess, The Absence/Inhuman Condition-Schlagzeuger Jeramie Kling, Cradle Of Filth-Bassist Daniel Firth, Haken-Schlagzeuger Ray Hearne (an der Tuba) und Gitarrist Charlie Griffith sowie Dan Goldsworthy (My Minds Weapon) an den jeweiligen Instrumenten zu hören sind.