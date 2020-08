Sebastian Bach gegen Bands, die trotz Corona-Krise Konzerte spielen

Was die Verwendung von Backing-Tracks bei Konzerten angeht, spalten sich die Meinungen. Während einige Musiker Vorab-Aufnahmen fleißig nutzen sehen andere – so auch Antrhax-Gitarrist Scott Ian – diese als Täuschung.

Bei Live-Konzerten wird längst nicht alles auch wirklich live gespielt. Backing-Tracks kommen in jeglichen Genres gehäuft zum Einsatz – seien es Vorabaufnahmen des Gesangs oder Schlagzeugs, die dann während der Show vom Band laufen. Dass Halestorm von solchen Hilfsmitteln keine Fans sind, hatte sie vor einiger Zeit in einem Interview erzählt. Und auch Anthrax-Gitarrist Scott Ian sich mit dieser Art der Technologie-Nutzung nicht anfreunden. Im Gespräch mit "Live From Nerdville With Joe Bonamassa" erzählte der Musiker: "Ich möchte nicht wie ein alter Mann klingen, aber – komm schon: Ich verstehe es ja, wenn es sich um einen riesigen Pop-Act oder…