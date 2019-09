Security-Gewalt gegen Fan: Bruce Dickinson unterbricht Konzert

Iron Maiden - Legacy Of The Beast European Tour 2018 - Freiburg

Iron Maiden sind noch immer im Rahmen ihrer „Legacy Of The Beast“-Tour auf Konzertreise. Die Show am 5. September im Tacoma Dome in Washington musste von Frontmann Bruce Dickinson spontan unterbrochen werden, nachdem der Sänger sah, wie zehn Sicherheitsleute auf einen Fan im Publikum einschlugen.

Der Vorfall ereignete sich kurz bevor die Band ihre Zugabe spielte. Das Set wurde unterbrochen, bis Dickinson wieder auf die Bühne kam und dem Publikum erzählte, was er gesehen hatte.

Zehn gegen einen

„Wir haben einen Iron Maiden-Fan hinter der Bühne, aus dem zehn Sicherheitsleuten die Scheiße geprügelt haben“, sagte der Sänger erzürnt. „Ich sah einen Security-Mann, der sich über die Barriere beugte und einem Kind, das halb so groß war wie er, viermal ins Gesicht schlug. Es waren zehn Leute. Zehn Leute! Das ist kein verdammtes Mixed Martial Arts. Falls dem so wäre, gäbe es einen Schiedsrichter.“

Ich hoffe, dass das Kind jetzt im Krankenhaus behandelt wird, weil es aus mehreren Wunden am Kopf blutet. Ich hoffe, dieses Gebäude wird von ihm ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Und wenn jemand Filmmaterial hat – Kamerafilme oder ähnliches – dann helfen wir ihm gerne dabei, die Mobber und diese verdammten Verbrecher zu finden, die dafür verantwortlich sind. Sowas ist nicht nötig, nicht groß, es ist nicht klug. Es ist einfach nur Schikane – so einfach ist das.“

