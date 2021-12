Serj Tankian plant weitere Solo-Veröffentlichungen

System Of A Down-Frontmann Serj Tankian scheint den Rand aktuell nicht voll zu bekommen. Der Musiker sprudelt geradezu vor kreativer Energie, wie er in einem aktuellen Gespräch mit Kyle Meredith verrät. Noch 2021 können wir uns auf eine Reihe von Veröffentlichungen seinerseits gefasst machen, Weiteres folgt dann im anschließenden Jahr. „ELASTICITY hat wirklich Spaß gemacht, weil es sehr bewegend und lebendig war“, erzählt Tankian. „(…) Ich genieße es, Rock-Sachen zu machen und ich habe bestimmt noch eine Menge guter Rock-Songs auf Lager, die mir zum richtigen Zeitpunkt einfallen werden. Aber größtenteils konzentriere ich mich auf die Vertonung, die Kunst und bringe eine Menge Zeug heraus.

Empfehlung der Redaktion Serj Tankian veröffentlicht 24-minütiges Klavierkonzert Alternative Rock Ein Klavierkonzert aus der Feder von System Of A Down-Sänger Serj Tankian? Kaum zu glauben, aber wahr — und ab Freitag in voller Länge zu hören. Bis zum Ende dieses Jahres werde ich ein Dutzend Veröffentlichungen haben – darunter zwei Filme und zwei Soundtracks. Im November und Dezember veröffentlichen wir zwei Live-Platten mit F.C.C., meiner Begleit-Band, aus den Jahren 2008 und 2009. Und wir machen die NFT-Sache. Wir hatten eine Live-Galerie-Ausstellung im Juli. Wir haben ELASTICITY gemacht. ‘Truth To Power’ und ‘I Am Not Alone’, beide Filme kamen heraus, beide Soundtracks kamen heraus, zwei Filmaufnahmen, ein Klavierkonzert namens ‘Disarming Time’. (…) Außerdem habe ich meine Gedichtsammlung herausgebracht (…). Es ist ganz schön wild, Mann. Das war das Jahr mit den meisten Veröffentlichungen, die ich je hatte.“

Die Tankian’sche Operette

Empfehlung der Redaktion Serj Tankian: System Of A Down-Frontmann singt für “Hope For Armenia” Alternative Metal Der System Of A Down-Sänger Serj Tankian macht im Rahmen des virtuellen "Hope For Armenia“-Events auf politische Missstände aufmerksam. Als Nächstes ist ein opernhaftes Etwas geplant, an dessen Konzept Tankian momentan arbeitet. Ganz klar wird zwar nicht, was gemeint ist – muss ja aber auch nicht. „Es ist eine einzigartige Chorwelt mit klassischen Instrumenten“, erzählt er. „Ich denke daran, es ‘Invocations’ zu nennen. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt darüber spreche. (…) Ich habe diese unglaublichen Tracks, die ich im Lauf der Zeit gemacht habe. Ein paar davon habe ich auf Filmmaterial oder Soundtracks veröffentlicht. Aber sie sind in dieser Welt, in der sie deinen Geist mit den Klängen, den Instrumenten und dem Gesang einfach aus deinem Körper herausziehen. Ich denke also an Opernsänger, Death Metal-Sänger, alles dazwischen, einen kompletten Chor, ein komplettes Orchester und einfach ein wirklich wildes Konzept, um es live zu machen. Und es vielleicht aufzunehmen oder es in verschiedenen Gegenden der Welt zu wiederholen. Das ist also der Stand der Dinge dieser Woche.“

Serj Tankian fügt hinzu, dass er plant, im Dezember an weiteren Rock-Songs zu schreiben.