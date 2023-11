Heute vor 30 Jahren erschien das Doom/Gothic-Meisterwerk TURN LOOSE THE SWANS von My Dying Bride – Zeit, um noch mal reinzuhören.

Bereits drei Jahrzehnte liegt die Veröffentlichung des zweiten My Dying Bride-Studioalbums TURN LOOSE THE SWANS zurück. Anlässlich des 30. Jubiläums ihrer Erfolgsplatte erinnern wir an ein bahnbrechendes Werk, das die Doom- und Gothic-Nischen des Metal entschieden geprägt hat. Dieses düstere Meisterwerk hat nicht nur die Grenzen des Doom Metal neu definiert, sondern insbesondere My Dying Bride als eine der bedeutendsten und einflussreichsten Gruppen des Genres etabliert. Schönheit der Schwermut Die britischen My Dying Bride waren schon immer für ihre melancholischen Texte, intensiven Klanglandschaften und fesselnden Darbietungen bekannt. Aber mit TURN LOOSE THE SWANS erreichten sie im direkten Vergleich zur Debütplatte,…