Sharon Osbourne hat mal einen Disco-Song geschrieben

In der Familie von Ozzy Osbourne schlummern viele Talente — auch manches unbekanntes. Sharon Osbourne zum Bespiel hat tatsächlich mal einen Disco-Track mitkomponiert. Dieses wohl gehütete Geheimnis lüfteten Jack und Kelly in der aktuellen Folges des ‘The Osbournes’-Podcast. Bei dem Stück handelt es sich um den obskuren Song ‘You Can Strike Oil In Hollywood’, das eine Gruppe namens The Sheikettes 1978 veröffentlicht hat.

Seltsame Geschichte

Nachdem Sohnemann Jack das Lied kichernd vorgespielt hatte, sah sich Sharon Osbourne genötigt die Inspiration für den Song etwas näher zu erläutern. „Da ist dieses Haus auf dem Sunset Boulevard. Es ist jetzt ein hässliches weißes Haus. Früher war es ein wunderschönes weißes klassisches Zuhause. Ich war mehrere Mal in dem Haus, es hatte eine unglaubliche geheime Bar. Das Haus stand jedenfalls mal zum Verkauf — und ein junges arabisches Paar kaufte es. Die Frau stellte dann Plastikblumen in den Garten. Es war so lächerlich, dass es in den Nachrichten kam.

Und die Leute fuhren am Wochenende dorthin, um das Haus zu sehen. Das junge arabische Paar liebte es, also stellten sie Statuen von nackten Frauen auf. Also schauten die Leute in den vorbeifahrenden Autos aufs Haus. Doch dann zerstritt sich das Paar, und der Chauffeur zündete das Haus an und brannte es nieder.“ Des Weiteren bleibt noch zu erwähnen, dass laut den Song-Credits noch eine gewisse Carol Connors an ‘You Can Strike Oil In Hollywood’ mitgeschrieben hat. Connors hatte ihre Finger auch beim ‘Rocky’-Themesong ‘Gonna Fly Now’ im Spiel. Veröffentlicht hat den Track Don Arden, der Vater von Sharon Osbourne, über sein Label Jet Records.

