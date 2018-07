„Shenmue I & II“: Auf diese Verbesserungen könnt ihr euch freuen

Hier findet ihr alle wichtigen Infos rund um den kommenden Militär-Egoshooter „Call Of Duty: Black Ops 4“

Im Rahmen einer Veranstaltung in Los Angeles hat Publisher Activision viele Informationen und auch Gameplay-Szenen aus „Call Of Duty: Black Ops 4“ veröffentlicht. Das Spiel wird von Treyarch entwickelt, das Studio zeichnete sich unter anderem auch schon für die ersten drei „Black Ops“-Teile verantwortlich. „Call Of Duty: Black Ops 4“: Release & Plattformen Das Spiel erscheint am 12. Oktober 2018 für PS4, Xbox One und PC. Die PC-Version wird erstmals exklusiv über Blizzards Online-Dienst Battle.net vertrieben und auch dedizierte Server sollen zum Einsatz kommen. „Call Of Duty: Black Ops 4“: Betaversion Vorbesteller des neuen „Call Of Duty“ erhalten außerdem Zugriff…