Das (wahrscheinlich) unbeabsichtigte Verwirrspiel begann vergangenen September mit einem Interview zwischen Meltdown und Shinedown-Schlagzeuger Barry Kerch. Dieser stellte in Aussicht, dass der Nachfolger zu PLANET ZERO (2022) Anfang 2025 erscheinen könnte, da „bereits sechs oder sieben Songs dafür aufgenommen“ seien. Immerhin wurden mit ‘Three Six Five’ und ‘Dance, Kid, Dance’ Ende Januar gleich zwei neue Songs veröffentlicht.

Fehleinschätzung

Diesen Februar sprach Sänger Brent Smith mit dem Radiosender 106.9 K-HITS. Dort gab er zu Protokoll: „Das Album sollte ungefähr Ende Juli, Anfang August erscheinen.“ Eine sportliche Einschätzung. Vor allem, da Shinedown seit April mit Bush, Beartooth und Morgan Wade auf „Dance, Kid, Dance“-Arena-Tour sind, die sich – mit einigen Unterbrechungen – bis in den August hineinzieht. Außerdem plant die Band, „2026 auf allen sieben Kontinenten zu spielen.“

Nur wenige Wochen später war widerum Gitarrist Zach Myers zu Gast bei Meltdown und äußerte sich weniger optimistisch bezüglich der Veröffentlichung des achten Langspielers. Laut seiner Aussage sei das Album mitnichten soweit, dass es zeitnah herausgebracht werden könne. Von den neuen Songs sei erst „die Hälfte aufgenommen, die andere Hälfte nicht. Es gibt Demos, aber die sind nicht aufgenommen.“

Auf ein Neues

In einem aktuellen Interview in der Radio-Show On With Mario Lopez war nun wieder Brent Smith an der Reihe, sich zu äußern. Diesmal geht er dabei zumindest etwas vorsichtiger vor: „Wir arbeiten seit etwas mehr als einem Jahr daran und sind derzeit wahrscheinlich zu 75 Prozent fertig. Andererseits planen wir bereits unseren Tour-Zyklus für 2026 und 2027.“ Da die aktuelle Tournee gerade pausiert und erst Mitte Juli weitergeht, ist auch mehr Zeit für die Entstehung neuer Songs. So ist es auch nicht allzu abwegig, dass „im Sommer zwei weitere Singles“ veröffentlicht werden.

„Danach folgt die Albumankündigung – wir hoffen, es noch dieses Jahr präsentieren zu können“ gibt der Sänger an. Zudem sei es überaus wichtig sicherzustellen, dass das neue Shinedown-Material „hundertprozentig authentisch“ ist. „Normalerweise spricht das Album mit uns und gibt uns Bescheid, wenn es fertig ist.“

