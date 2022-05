Skandinavischer Kult-Drummer Hempo Hildén verstorben

Dabei war der Musiker nicht allein. Mehrere seiner engsten Verwandten, darunter seine Tochter Bella Hildén, waren zum Zeitpunkt des Todes an seiner Seite. In den Neunziger Jahren zog Hempo Hildén ins schwedische Städtchen Karlskrona, wo er bis zu seinem Tod blieb. Der blonde Lockentopf galt als einer der gefragtesten Drummer von Schweden. Snowy Shaw (King Diamond, Sabaton , Mercyful Fate , Therion , Dream Evil, Dimmu Borgir ) schrieb in den sozialen Medien dazu: „Ruhe in Frieden, Schlagzeugbruder. Zum ersten Mal habe ich ihn im Cool Cat im Frühling 1993 getroffen. Da machte er mir Komplimente für mein Schlagzeugspiel und meinte, ich sähe wie Trash-Gitarrist Gene Ball aus — nur mit blondem Haar bis runter zum Po.“

Der geschätzte finnisch-schwedische Schlagzeuger Henrik Hildén aka Hempo Hildén ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Hildén wurde in Tampere geboren und spielte während seiner Karriere unter anderem mit Europe -Gitarrist John Norum , Don Dokken und Glenn Hughes ( Deep Purple ). Laut einem Bericht des Schwedischen Fernsehens ist Hildén am Montag, den 30.5. nach langer Krankheit verstorben.

Europe-Gitarrist John Norum postete: „Ich bin am Boden zerstört von den Nachrichten darüber, dass mein lieber Freund und Trommler Hempo Hildén von uns gegangen ist. Hempo hatte immer Spaß und ein Herz aus Gold. Er war ein großartiger Schlagzeuger. Meine Gedanken sind bei seiner Familie.“ Hildén war der Originaldrummer in Don Dokkens Soloband. Im Zuge dessen war Hempo auf einigen frühen Fotoaufnahmen mit der Gruppe um Don zu sehen. Letztlich kam vor den Aufnahmen zu UP FROM THE ASHES (1990) jedoch ein anderer Trommler für ihn in die Formation.

