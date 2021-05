Slash hat einen Song mit Chester Bennington aufgenommen

Slash und Chester Bennington beim 9. jährlichen MusiCares MAP Fund Benefit Concert im Club Nokia in Los Angeles am 30. Mai 2013

auch interessant

Eingefleischte Fans sowohl von Guns N’ Roses-Gitarrist Slash als auch dem verstorbenen Linkin Park-Sänger Chester Bennington könnten wissen, dass die beiden einst miteinander kollaboriert haben. Und zwar hatte Slash für sein erstes, 2010 veröffentlichtes Soloalbum einen Song mit Chester aufgenommen. Von besagtem Track ‘Crazy’ gibt es nun einen etwa einminütigen Ausschnitt zu hören (siehe unten).

Posthumer Release

Letztlich konnte Slash das Lied nicht mit auf die Platte packen, weil Linkin Park etwas dagegen hatten. Daher ließ er Lemmy Kilmister von Motörhead darauf singen, so landete das Stück unter dem Namen ‘Captain Alibi’ auf dem Werk. Den Ausschnitt von ‘Crazy’ hat nun Produzent Big Chris Flores ins Netz gestellt, der das Solodebüt des Gunners-Riffers betreut hatte. 2019 hatte Flores das Schlagzeug für den Song neu programmiert und den Bass eingespielt. ‘Crazy’ soll demnächst offenbar veröffentlicht werden. Die Erlöse werden dann 320 Changes Direction zugutekommen, der Organisation von Benningtons Witwe Talinda, die damit das Bewusstsein für psychische Gesundheit schärfen will.

In einem Interview mit „Variety“ von 2018 sagte Slash über die Zusammenarbeit mit Chester Bennington: „Als ich meine erste Soloplatte machte, habe ich mit vielen verschiedenen Leuten gearbeitet. Manche davon landeten letztlich nicht auf der Platte, aus was für Gründen auch immer. Ein Lied war mit Chester. Wir haben einen Song gemacht. Doch Linkin Park haben zu der Zeit nicht erlaubt, dass es stattfindet. Also habe ich ihn mit Lemmy gemacht. Der Kerl, der meine Demos produziert hat, schickte ihn mir, und ich schickte ihn an Chesters Familie. Die Familie hat ihn, also liegt eine Veröffentlichung an ihnen. Es war echt gut. Er war fantastisch. Für mich wäre es okay, wenn sie ihn rausbringen wollten. Musikalisch ist es im Grunde das Gleiche wie der Song mit Lemmy, aber der Text ist echt ergreifend.“

SLASH VON SLASH JETZT BEI AMAZON HOLEN!