Slayer bringen Baphomet-Actionfigur heraus

Wer hat sich nicht schon immer eine Slayer-Actionfigur gewünscht? Egal ob und wieviele Arme jetzt in die Luft geschnellt sind: Slayer haben es getan und bringen zusammen mit dem Bekleidungs- und Spielzeugunternehmen Super7 ihren Baphomet vom Artwork des Debütalbums SHOW NO MERCY, das 1983 erschien, in Form eines Figürchens heraus.

In der so genannten „Show No Mercy ReAction Figure“ wurde das fantastisch-dämonische Ziegenwesen zu einem Spielzeug von 9,5 cm umgestaltet, was sich echte Fans jetzt in jede mögliche Wohnzimmerritzen stellen können, auch wenn die Umsetzung leider nicht ganz so düster und mystisch gelungen ist, wie im das Original.

Die Metal-Helden befinden sich derzeit noch auf großer Abschiedstournee und werden uns in diesem Jahr noch mit Festivalauftritten beim Wacken Open Air, Rock Am Ring und Rock Im Park beehren – vielleicht ja sogar mit Baphomet-Actionfigur am Merch-Stand.