Slayer: Dave Lombardo kann immer noch seine Parts spielen

Dave Lombardo hat kürzlich verkündet, dass er es dieses Jahr aufgrund von Verpflichtungen mit seinen anderen Bands Mr. Bungle, Misfits und Empire State Bastard nicht schaffen wird, mit Testament aufzutreten. Nun ließ der 58-Jährige in einem Interview anklingen, dass er es immer noch drauf habe und die alten Slayer-Klassiker trommeln könne. Obgleich spiele er mittlerweile anspruchsvolleres Material.

Größere Herausforderung

„Ich könnte es immer noch spielen“, stellt Dave Lombardo klar. „Allerdings glaube ich, dass ich jetzt Musik spiele, die ein wenig schwieriger und herausfordernder ist als Slayer. Die Musik von Slayer ist wie eine Maschine. Sie ist wie eine Lokomotive — einfach immer los, los, los, los. Nun spiele ich das auch, aber die Lieder haben viel mehr Wechsel. Die Musik von Mr. Bungle ist ein wenig komplexer als Slayers. Und bei manchen anderen Thrash Metal-Gruppen, mit denen ich kürzlich gespielt habe, hat sich die Musik hin zu etwas Komplexerem als geradlinigen Thrash entwickelt.“

Des Weiteren ging der Musiker noch auf den gesundheitlichen und körperlichen Aspekt der Frage ein. „Mir geht es total gut. Mit meinen Handgelenken, Ellenbogen, Schultern und Gelenke habe ich keine Probleme. Ich hoffe, das geht so weiter, denn ich will spielen, bis ich 90 Jahre alt bin. Ich will, dass sie mich aus dem Rollstuhl auf den Thron tragen. Und dann spiele ich wie ein verdammter Verrückter, danach geht es zurück in den Rollstuhl und zurück ins Bett. [lacht]“ Dave Lombardo trommelte von der Band-Gründung 1981 bis ins Jahr 1992 für Slayer, und dann noch einmal von 2001 bis 2013.

