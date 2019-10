Slayer erhalten keine FSK-Freigabe für KILLOGY-Blu-ray

Das wird Dich auch interessieren





Die Slayer-Fans da draußen freuen sich alle schon seit Wochen auf THE REPENTLESS KILLOGY, die am 8. November erscheint. Die Thrash-Veteranen veröffentlichen damit einerseits das Live-Album LIVE AT THE FORUM IN INGLEWOOD, CA auf diversen Formaten. Andererseits ist auch eine Blu-ray-Version mit einem Kurzfilm erhältlich, der auf den drei Videos zu ‘You Against You’, ‘Repentless’ und ‘Pride In Prejiduce’ aus REPENTLESS basiert.

Letztere Blu-ray-Version von THE REPENTLESS KILLOGY hat nun keine Freigabe von der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH) erhalten. Dies hat die Plattenfirma von Slayer, Nuclear Blast, in einer Mail an jene Fans kommuniziert, die die Blu-ray in ihrem Shop vorbestellt hatten. Die Bestellungen der Fans wurden dementsprechend storniert. Offensichtlich ist der Kurzfilm den Medienhütern zu blutig beziehungsweise blütrünstig.

Umwege lohnen sich

Hierzulande ist der Streifen folglich nur einmalig im Kino zu sehen – und zwar am 6. November. Im Handel gibt es THE REPENTLESS KILLOGY also leider nur auf CD und Vinyl zu kaufen geben. Im Ausland wird die ganze Sache allerdings weniger eng gesehen. Hier können sich Slayer-Aficionados die Blu-ray problemlos gönnen. Insofern dürfte sich auch für die deutschen Fans ein kleiner Abstecher auf ausländische Internet-Shops lohnen.

THE REPENTLESS KILLOGY von slayer auf blu-ray jetzt bei amazon UK holen!

Screenshot/Amazon Screenshot/Amazon UK