Slayer: Kerry King wäre beinahe Mathematiker geworden

Unter dem Motto "Make America Metal Again" singt "MetalTrump" den ikonischen Slayer-Song ‘Raining Blood’ - sowie Metallica und Megadeth.

Auf Knopfdruck lachen geht nicht immer. Besonders wenn Comedy gezwungen lustig daherkommt, hält sich der Humor- und Spaßfaktor mitunter in Grenzen. Nun hat der Clip-Künstler Lars Von Retriever ein Video erschaffen, bei dem Donald Trump den Slayer-Klassiker ‘Raining Blood’ intoniert. Dabei hat sich der Audio- und Video-Monteur bei unzähligen Reden des aktuellen US-amerikanischen Präsidenten bedient, die benötigten Wörter dort herausgeschnitten und an die entsprechende Stelle eingesetzt. Und hier muss man sagen: Zu hören, wie der machthungrige, hinterhältige und rücksichtslose Donald Trump, diese legendären Zeilen "singt", hat schon was: The sky is turning red (Der Himmel verfärbt sich rot) Return to power draws…