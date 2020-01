Slayer verlosen feuerfeste Schallplatte zum Abfackeln

Die ersten beiden Alben von Slayer heißen bekanntlich SHOW NO MERCY (1983) und HELL AWAITS (1985). Nun hat das pensionierte Thrash-Quartett ein exquisites Goodie am Start, dem der glückliche Fan keine Gnade zeigen soll. Man könnte auch sagen: Er soll es im Höllenfeuer brennen lassen. Klingt geil, aber was zur Hölle soll das sein? Wir klären auf!

Slayer verlosen insgesamt sechs Schallplatten-Singles (siehe Video unten). Die überaus schicken Singles sind zum einen nicht aus Vinyl, sondern aus einer Metall-Verbindung aus Edelstahl und Kupfer. Zum anderen sind sie nicht 7 Zoll groß, sondern stilechte 6,66 Zoll. Und als ob das nicht schon abgefahren genug ist, setzen Tom Araya, Kerry King, Paul Bostaph und Gary Holt dem Ganzen die Krone auf, indem die glücklichen Gewinner die Verpackung wortwörtlich abfackeln sollen.

Burn, Baby, Burn!

Selbige ist zwar eigentlich viel zu schön und kunstvoll gestaltet, aber es hilft ja nichts: Wer die HELL-P (was selbstverständlich eine Anspielung auf die Abkürzung LP (Langspielplatte) darstellt) auflegen will, muss das Streichholz aus dem beigelegten Mini-Sarg entzünden und die Hülle anstecken. Nachdem die HELL-P dann etwas abgekühlt ist, kann man sie auflegen und sich den Track Repentless in der Live-Version von der zuletzt veröffentlichten THE REPENTLESS KILLOGY (LIVE AT THE FORUM IN INGLEWOOD, CA) reinziehen.

Wer scharf auf das extrem heiße Gerät ist, sollte auf nuclearblast.com/hellp vorbeisurfen. Dort werden die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Verlosung erklärt sowie, was man alles in den verschiedenen sozialen Netzwerken anstellen muss, um mitzumachen.