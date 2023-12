Def Leppard-Drummer Rick Allen wurde vor ein paar Monaten während der Amerika-Tournee von einem Jugendlichen angegriffen. Mit den Folgen der Tat hat er noch jetzt zu kämpfen.

Unerklärliche Attacke in Florida Def Leppard-Schlagzeuger Rick Allen enthüllte kürzlich in einem Interview in der Jeremy White Show, dass er noch immer mit dem Trauma kämpft, in Florida angegriffen worden zu sein. Allen, der in Südflorida war, um mit seinen Band-Kollegen von Def Leppard im Seminole Hard Rock Hotel and Casino aufzutreten, wurde im März angegriffen, als er vor dem Four Seasons Hotel in Fort Lauderdale eine Raucherpause einlegte. Ein damals 19-jähriger Mann wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen – es wurde bisher aber kein Motiv bekanntgegeben. Die Polizei sagt, der Verdächtige, der ursprünglich hinter einem Lampenpfosten versteckt war,…