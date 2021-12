Slipknot: Corey Taylor freut sich über maskierte Geburtstagstorte

auch interessant

Slipknot– und Stone Sour-Sänger Corey Taylor feierte am vergangenen Freitag, den 10. Dezember, seinen 48. Geburtstag auf der Steel City Con, dem Popkultur-Fest, das mehrfach im Jahr im Monroeville Convention Center in Pittsburgh, Pennsylvania, stattfindet. Die Organisatoren der Steel City Con überraschten Taylor mit einer speziellen Torte in Form seiner aktuellen Slipknot-Maske. Taylor, der eigentlich am 08. Dezember Geburtstag hat, hatte die Maske Anfang des Jahres mit Hilfe eines Halloween-Maskenbildhauers namens Connor Deless entworfen.

Empfehlung der Redaktion Slipknot: Corey Taylor war nicht glücklich mit letzter Maske Alternative Metal Corey Taylor von Slipknot ist sehr glücklich mit seiner neuen Maske. Sie sei genau so geraten, wie er es sich vorgestellt hat. Auf der offiziellen Facebook-Seite der Veranstaltung lud man ein Video über die Tortenübergabe hoch und fügte folgende Nachricht hinzu: „Die Steel City Con singt Happy Birthday für Corey Taylor! Das ist mal eine Torte! Wir hoffen, sie schmeckt so gut, wie sie aussieht und unser Gesang war nicht zu schrecklich, Happy Birthday to you, Corey Taylor.“

Als Frontmann der mit einem Grammy ausgezeichneten Band Slipknot und der Rock-Band Stone Sour prägt Taylor weiterhin die Kultur der harten Töne. Seit knapp 25 Jahren trällert sich der Sänger bereits durch seine Erfolgsgeschichte. Doch nicht nur das. Taylor ist ein New York Times-Bestsellerautor sowie ein Schauspieler mit unzähligen Film- und Fernsehrollen. Und besitzt jetzt eine minimal verstörende, maskierte Geburtstagstorte von sich selbst. Happy Birthday, auch von uns!