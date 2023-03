Slipknot: Corey Taylor hofft, geheimes Album erscheint nie

Slipknot-Vordenker Shawn „Clown“ Crahan hat kürzlich in Aussicht gestellt, dass die Maskenmetaller in Bälde ihr bislang unveröffentlichtes Album LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW rausbringen. Eingespielt haben die US-Amerikaner die Platte im Umfeld der Sessions zu ALL HOPE IS GONE (2008). Geht es jedoch nach Sänger Corey Taylor, soll LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW am besten überhaupt nicht auf die Märkte dieser Welt kommen. Die Erwartungshaltung von außerhalb sei zu hoch.

Der Heilige Gral

„LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW ist das Baby von Clown“, gibt Taylor im Interview mit dem NME zu Protokoll. „Slipknot ist das Baby von Clown. Ich stemple an der Uhr ein und aus. Es ist so lustig, denn ich bekomme jedes Jahr eine E-Mail bezüglich LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW und dessen Veröffentlichung. Dabei bin ich so gespannt wie alle anderen. Ich habe nicht mal eine aktuelle Kopie. Meine Version ist zehn Jahre alt und hat nicht mal mehr den Mix, mit dem sie arbeiten. Ich weiß nicht mal, was für Songs auf dem Album sein werden. So wenig eingeweiht bin ich.“

Des Weiteren fährt der Slipknot-Frontmann fort: „Ich war sowieso nur ein Gastsänger auf der Platte. Also habe ich genauso wenig Ahnung wie ihr. Es ist so faszinierend, dass etwas, das als Demo anfing, zum Heiligen Gral geworden ist. Wenn ihr nur wüsstet, wie dieses Album entstanden ist, und welchen Schmerz es verursacht hat. Ich hoffe, die Leute stehen drauf. Doch ehrlich gesagt hoffe ich, dass es nie veröffentlicht wird, denn es gibt so viele Erwartungen an die Scheibe. Es ist wie dieses Wu-Tang Clan-Album, von dem nur Martin Shkreli eine Kopie hat. So ist es fast besser, es sich einfach nur vorzustellen.“

