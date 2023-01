Unveröffentlichtes Slipknot-Album könnte 2023 erscheinen

Möglicherweise bringen Slipknot dieses Jahr noch ihr unveröffentlichtes Album mit dem Arbeitstitel LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW raus. Dies plauderte Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan im Interview mit dem „Upset“-Magazin aus. Dabei handelt es sich um elf Tracks, die 2008 von Sänger Corey Taylor, Gitarrist Jim Root, DJ Wilson und Crahan während der Sessions für ALL HOPE IS GONE aufgenommen wurden.

Psychedelischer Sommer?

Dem Vernehmen nach sind die Songs weniger metallisch, sondern eher psychedelischer Natur. Bezüglich den Plänen von Slipknot für LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW sagte Clown nun: „Es ist ein fantastisches Œuvre. Man wird Corey Taylor nie wieder so hören. Die Musik und die Texte… Es ist eine der besten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe.“ Des Weiteren will Crahan sicherstellen, dass LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient. Die Platte soll keine halbherzige Veröffentlichung werden.

„Wir würden nicht wollen, dass LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW Slipknot schadet. Und wir würden nicht wollen, dass LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW eine kleine Irritation für Slipknot darstellt. Warum? Weil es wunderschöne, göttliche Kunst ist, und die Leute es verdienen. Die gute Nachricht ist, dass wir von jetzt an in sechs Monaten — am 1. April 2023 — keinen Plattenvertrag mehr haben. Es gibt keine Pläne, sofort irgendetwas zu veröffentlichen. Und wir haben nicht darüber gesprochen. Doch ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich bald danach erscheint. Es gibt nichts anderes zu tun. Und es ist fertig. Das Warten wird sich lohnen.“

