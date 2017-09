Slipknot: DAY OF THE GUSANO-Release bekanntgegeben

Foto: Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Am 06.09.2017 lief die Slipknot-Dokumentation DAY OF THE GUSANO weltweit einmalig in den Kinos. Nun hat die Band verlauten lassen, wann ihr euch DAY OF THE GUSANO auch für zu Hause besorgen könnt: Am 20. Oktober wird das Video in verschiedenen Formaten und inklusive einer Live-CD veröffentlicht werden!

In der Zwischenzeit könnt ihr euch den neuesten von Slipknot veröffentlichten Liveclip ansehen: ‘Vermillion’ entstammt DAY OF THE GUSANO.