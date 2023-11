Slipknot: Ex-Drummer Jay Weinberg unterzieht sich OP

Jay Weinberg hat sich einem Eingriff an seiner linken Hüfte sowie am Oberschenkelknochen unterzogen. Die Operation sei von langer Hand geplant gewesen, schreibt der ehemalige Slipknot-Schlagzeuger, da sich nun eigentlich ein Zeitfenster von mehreren Monaten auftue bis zur eigentlich nächsten Show im April. Beim Sick New World Festival in Las Vegas wird der Musiker bekanntlich jedoch nicht mit von der Partie sein.

Vier Monate außer Gefecht

„Diesen Dienstag habe ich mich — nach einer sorgfältigen, drei Jahre langen Planung — einer ambulanten OP unterzogen, um die gerissene Gelenklippe meiner linken Hüfte richten und einen deformierten Teil meines Oberschenkelknochens abfeilen zu lassen“, berichtet der kürzlich von Slipknot gefeuerte Jay Weinberg. „Letzteres hat mein Schlagzeugspiel nie in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Doch ich wollte mich während einer Pause vom Aufnehmen und dem Tourneeplan darum kümmern.“ Die Genesungszeit nach der Operation dauert etwa vier Monate.

Des Weiteren schreibt das Ex-Slipknot-Mitglied: „Auch wenn ich mich unverändert um meine Heilung kümmere, werde ich dennoch enttäuscht sein, euch alle nicht wie geplant in Las Vegas zu sehen. Vielleicht stellen sich manchen von euch gerade eigene Herausforderungen, das passiert allen. Egal, wie erledigt ihr euch fühlen mögt: Es gibt Gründe, hoffnungsvoll zu sein und eine aktiv positive Einstellung zu bewahren. Haltet euch euren eigenen Rücken frei. Umgebt euch mit positiven Menschen. Fokussiert euch darauf, was eurem Leben Bedeutung und Sinn gibt.“

