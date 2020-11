Slipknot: Fehn lässt Anklage gegen seine ehemaligen Band-Kollegen fallen

Herzlichen Glückwunsch – Slipknots Single ‘Unsainted’ erreichte in den USA Goldstatus.

Als zweiten Song ihres aktuellen Albums WE ARE NOT YOUR KIND veröffentlichten Slipknot ihre Single ‘Unsainted’ im Mai letzten Jahres. Das Lied erreichte in den USA nun Goldstatus und wurde von der RIAA (Recording Industry Association Of America) dementsprechend ausgezeichnet. Für eine goldene Schallplatte benötigt es in den vereinigten Staaten 500.000 verkaufte Einheiten. Dazu zählen neben dem Verkauf von physischen und digitalen Exemplaren auch Streaming-Zahlen, wobei eine verkaufte Einheit 150 Audio- bzw. Videoaufrufen entspricht. WE ARE NOT YOUR KIND ist das mittlerweile sechste Studioalbum der Maskenband und wurde in den USA in seiner ersten Veröffentlichungswoche bereits 118.000 Mal verkauft. Weltweit…