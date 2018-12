Corey Taylor als neunjähriger Bengel: Slipknot-Frontmann postet süßes Foto.

Wenn Corey Taylor nicht gerade mit Slipknot seinem Faible für schaurige Masken frönt, macht er im Grunde einen ganz passablen visuellen Eindruck, so vom Optischen her. Man kommt auf jeden Fall nicht auf die Idee, ihm den Spitznamen "Feuermelder" zu verpassen; eben genau weil er kein Gesicht zum Reinschlagen hat. Nun hat der 44-Jährige in Sachen Ansehnlichkeit noch einen drauf gelegt und via Instagram ein Foto seines neunjährigen Ichs beim Luftgitarrenspiel vor dem heimischen Weihnachtsbaum veröffentlicht: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an We’re all thinking it, but I’ll say it: I peaked in ‘82. Ein Beitrag geteilt…