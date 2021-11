Der Slipknot-Schlagzeuger Jay Weinberg postet sich ins Herz der Hundeliebhaberinnen und -liebhaber. Nachdem er am 05. November 2021 auf dem Knotfest seine neue Maske zur Schau stellte, macht er das Debüt nun unter der Genehmigung seiner Hündin Papaya offiziell. In den Sozialen Medien teilt der Musiker die bezaubernde Reaktion seines Haustiers auf sein Show-Gesicht.

Empfehlung der Redaktion Slipknot: Jay Weinberg präsentiert neue Maske Alternative Metal Slipknot haben sich für das neue Album wieder neue Masken anfertigen lassen. Schlagzeuger Jay Weinberg hat sein gruseliges Teil nun vorgestellt. Papaya, die sogar einen eigenen Instagram-Account besitzt, beschnüffelt die Maske ihres Herrchens, dreht sich im Kreis und beginnt, mit dem Schwanz zu wedeln. Als Weinberg die Maske vom Boden aufhebt, beginnt die Hündin zu bellen und wild hin- und herzurennen. Sie scheint äußerst fasziniert zu sein von der neuen Maske des Slipknot-Schlagzeugers und fragt sich wahrscheinlich, ob das ihr neues Spielzeug ist.

Laut Corey Taylor macht die Slipknot-Maske einen elementaren Teil der Kunst der Band aus. „Es ist nicht nur das Visuelle und der Schock; es ist eine Repräsentation dessen, wer man auf dem jeweiligen Album ist“, erzählt er in einem Interview.

Official new @jayweinbergdrum mask reaction video from my dog, she hopes you like it. pic.twitter.com/eZxQjTb5xD

— Jay Weinberg (@jayweinbergdrum) November 8, 2021