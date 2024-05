Slipknot: Konzert ohne Shawn „Clown“ Crahan

Shawn Crahan von Slipknot bei den Grammy Awards 2024 in Los Angeles

Slipknot spielten kürzlich ein paar Shows in den USA. Beim jüngsten Stelldichein beim Sonic Temple-Festival vermissten die Fans allerdings ein zentrales Band-Mitglied: Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan fehlte. Die anwesenden Zuschauer fragten sich zunächst, warum. Doch Frontmann Corey Taylor schickte sich schließlich an, noch während des Konzert den Umstand aufzuklären. So hinderte ein unvorhergesehenes Zahnproblem den Clown daran, auf der Bühne zu stehen.

Einen Zahn abgelegt

„Offensichtlich fehlt uns einer unserer Brüder“, erläuterte Slipknot-Sänger Taylor während einer Live-Ansage. „Clown ist gestern ein Zahn abgebrochen. Er musste ihn sich ziehen lassen. Dabei gibt es ein Problem. Also musste er aus medizinischen Gründen zu Hause bleiben. Aber er bestand darauf, dass wir hierher kommen und diese verdammte Show für jeden einzelnen von euch spielen. Er wird vermisst, er ist essenziell — und wenn ich bis drei gezählt habe, will ich, dass ihr alle ihm sagt, dass er geliebt ist. Ich will euch schreien hören- eins, zwei, drei!“

Ein schmerzender Zahn kann wahrlich die Hölle sein. Slipknot haben nicht verraten, welches Problem Crahan genau mit einem seiner Beißerchen hat. Aber natürlich kann das einen temporär auf die Matte schicken. Wenn der Clown auf die Bühne zurückkehrt, spielt die Gruppe ja vielleicht sogar schon ihren neuen Song. Nachdem zuletzt Spekulationen unter den Fans aufgekommen waren, hatte die Band in den Sozialen Medien bestätigt, dass ein neues Stück, an dem sie mit ihrem neuen Schlagzeuger Eloy Casagrande gearbeitet haben, tatsächlich ‘Long May You Die’ heißt.

