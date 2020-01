Bei Slipknot ist vieles derzeit cineastisch: Der Clown hat einen Kurzfilm gemacht, und Corey Taylor werkelt an einem Horrorfilm.

Slipknot waren seit jeher immer mindestens genauso eine optische wie eine akustische Band. Nun haben die Masken-Metaller einen 20 Minuten langen Kurzfilm veröffentlicht: ‘Pollution’ (siehe unten). Die Regie hat dabei niemand anders als M. Shawn "Clown" Crahan übernommen. Die Basis für das Filmchen bildet das bunte Musikvideo zum Song ‘Nero Forte’, in dem die Band beim Performen eingefangen wurde. Slipknot-Percussionist Clown sagte über seine kranke Idee zu ‘Pollution’: "Ich wollte einen Kurzfilm machen, der dich deine eigene Existenz, hier in dieser Realität, in Frage stellen lässt. Wenn du dich in dein Bett niederlegst, neben dir der, den du liebst, fragst du dich…