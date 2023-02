Slipknot veröffentlichen neue Single ‘Bone Church’

Slipknot überraschen ihre Fans mit einem kleinen musikalischen Schmankerl. So haben Corey Taylor und Co. gerade einen neuen Track als Single veröffentlicht. Das gute Stück hört auf den Namen ‘Bone Church’ und kommt zusammen mit dem Musikvideo ‘Yen – Director’s Cut (Bone Church)’, in dem Perkussionist und Regisseur M. Shawn „Clown“ Crahan Bildmaterial aus dem Clip zu ‘Yen’ neu aufbereitet hat.

Einblick in die Band

Slipknot-Musiker Clown kommentiert das frische Lied wie folgt: „Auf Tour lassen wir bei jeder Show einen Raum zum Jammen einrichten, in dem wir spielen, proben, uns aufwärmen und manchmal neue Ideen ausprobieren. Das Leben von ‘Bone Church’ hat in einem Jam-Raum auf der Konzertreise zu .5: THE GRAY CHAPTER begonnen. Seitdem haben kontinuierlich daran gearbeitet, es immer mehr zum Leben zu erwecken. Und schließlich ist es fertig. Dieser Song ist für die Fans. Er ist ein weiterer Einblick tiefer hinein in die Geschichte von Slipknot, die noch weiter geschrieben wird. Genießt das Lied.“

Die Masken-Metaller haben Ende September 2022 ihr nun mehr siebtes Studioalbum THE END, SO FAR herausgebracht. Die Platte war der letzte Longplayer, den die Gruppe im Rahmen ihres Plattenvertrages mit Roadrunner Records aufgenommen und veröffentlicht hat. Nun ist die Band vertragslos und kann (musikalisch) machen, was sie will — wie es Slipknot hier und da betont haben. Frontmann Corey Taylor werkelt indes gerade im Aufnahmestudio an seinem zweiten Solowerk. Sein Solodebüt CMFT erschien am 2. Oktober 2020.

