Slipknot haben mit einem Statement sowie einem Video auf den Tod ihres einstigen Schlagzeugers Joey Jordison reagiert (siehe unten). Darin schreiben sie, ohne Joey gäbe es die Band nicht, und zeigen insgesamt rund acht Minuten lang ans Herz gehendes Bildmaterial aus der Zeit, als Jordison noch bei Slipknot trommelte. Des Weiteren meldete sich auch Alicia Taylor, die Ehefrau von Corey Taylor, in den Sozialen Medien zu Wort.

„Wir sind mit unseren Herzen bei der Familie und den Lieben von Joey in dieser Zeit des ungeheuren Verlusts“, heißt es in der Mitteilung der Gruppe. „Die Kunst, das Talent und der Geist von Joey Jordison konnten nicht in Grenzen oder zurückgehalten werden. Joeys Einfluss auf Slipknot, auf unsere Leben und auf die Musik, die er liebte, ist unermesslich. Ohne ihn gäbe es kein uns. Wir trauern über seinen Verlust mit der gesamten Slipknot-Familie. Wir lieben dich, Joey.“ Im unten stehenden Video lassen Slipknot Joey noch einmal diverse Male zu Wort kommen und führen uns erneut vor Augen, was für ein Tier am Drumkit Jordison war.

Darüber hinaus hat sich mit Alicia Taylor die Gattin von Slipknot-Frontmann Corey Taylor gerührt. In einem Tweet (siehe unten) gibt sie Auskunft über ihre Gefühlslage — sowie indirekt in die ihres Mannes. „Als ein Fan waren die Neuigkeiten von Joey Jordison herzzerreißend“, gibt sich Alicia emotional. „Aber ich hatte noch nicht viel Zeit, es zu verarbeiten. So habe ich meinen Fokus darauf gelegt, meinen Ehemann und unsere Familie zu unterstützen. Es ist hart, aber es wird mit der Zeit besser werden. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ruhe sanft, Joey.“

As a fan, the news of of Joey has been heartbreaking, but I haven’t had much time to process it yet. My focus has been supporting my husband, and pouring into our family.

Things are tough, but they will get better in time- one day at a time.

Rest easy, Joey. 🖤

— uh-lee-see-yuh Taylor (@AliciaETaylor) July 30, 2021