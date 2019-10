So beeindruckend wird die PC-Version von „Call Of Duty: Modern Warfare“ aussehen

Am 25. Oktober erscheint „Call Of Duty: Modern Warfare“ für PlayStation 4, Xbox One und auch den PC. Und selbstverständlich wird die PC-Fassung auch von allen drei Versionen am besten aussehen. Wie gut genau, wird jetzt in einem Trailer eindrucksvoll demonstriert. Alle im Video gezeigten Szenen stammen nämlich von der PC-Version.

So gut sah „Call Of Duty“ noch nie aus

Neben höher aufgelösten und schärferen Texturen bietet die PC-Fassung von „Call Of Duty: Modern Warfare" auch noch eine 4K-Auflösung mit einer unbegrenzten Framerate. Vorausgesetzt natürlich, euer Rechner ist leistungsstark genug. Und für den Fall, dass er das nicht ist, soll es auch unzählige Einstellungsmöglichkeiten in den Optionen geben, mit denen ihr das Spiel nach Lust und Laune euren Wünschen und eurer Hardware anpassen könnt. Unterstützung für Ultrawide- und Multi-Monitor-Systeme ist ebenfalls mit an Bord.

Für „Call Of Duty: Modern Warfare" wurde die Grafik-Engine gehörig umgekrempelt. Realistische Beleuchtung und Texturen sorgen für den „dreckigen" Look des Games und wollen ein fotorealistisches Erlebnis bieten. Geometrie wird vollkommen neu berechnet und es gibt Systeme für Wärmesignaturen und Infrarot-Identifikation sowie verbesserte Animationen, was sich auch auf das Gameplay auswirken soll. Features wie 4K und HDR sind ebenfalls mit an Bord, auf dem PC gibt es außerdem noch Raytracing über DirectX. Und für den modernen Sound sorgen Technologien wie Dolby Atmos. Kurzum: Infinity Ward hat alte Zöpfe abgeschnitten und die bisherige Grafik- und Audio-Technologie von Grund auf überarbeitet.

„Call Of Duty: Modern Warfare“: Hardwareanforderungen

Minimum:

CPU: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670/GeForce GTX 1650 oder Radeon HD 7950

RAM: 8 GB RAM

HDD: 175 GB

OS: Windows 7 x64 (SP1) oder Windows 10 x64

Empfohlen:

CPU:Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X

GPU:NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1660 oder Radeon R9 390/AMD RX 580

RAM: 12 GB RAM

HDD: 175 GB

OS: Windows 10 x64

PC-Trailer

Die PC-Version von „Call Of Duty: Modern Warfare“ ist exklusiv bei Battle.net erhältlich und wird vom Studio Beenox in Zusammenarbeit mit Infinity Ward entwickelt. Der Preload beginnt am 22. Oktober 2010 um 19 Uhr deutscher Zeit. „Call Of Duty: Modern Warfare“ erscheint in Deutschland übrigens komplett ungekürzt.

