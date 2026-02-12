Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Soilwork arbeiten an Nachfolgealbum zu ÖVERGIVENHETEN

Soilwork @ Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Soilwork @ Summer Breeze 2023, 16.8.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Soilwork arbeiten an ihrem nächsten Album. Doch mit dem Tod von Gitarrist und Songwriter David Andersson hat sich Band-intern einiges verändert.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

2022 starb Soilwork-Gitarrist David Andersson, der maßgeblich am Songwriting der Band beteiligt war. Im Interview mit Metal Anthology sprach Sänger Björn „Speed“ Strid nun über einen möglichen Nachfolger von ÖVERGIVENHETEN (2022), wie dieser möglicherweise ausfallen könnte und sowie über die veränderte Zusammenarbeit seit dem Verlust.

Neue Herangehensweise

„David war eine sehr treibende Kraft. Ich denke, es ist jetzt mehr eine Gruppenarbeit, ein gemeinschaftliches Projekt. Und es fühlt sich an, als würden wir in eine neue Ära eintreten. Ich denke, das nächste Album wird sich etwas von ÖVERGIVENHETEN unterscheiden, aber einige dieser Elemente enthalten – die Atmosphäre, vielleicht aber mehr vermischt mit dem alten, härteren Sound der 2000er“, sagte Strid.

„Es ist definitiv eine Gruppenarbeit. Und natürlich ist auch Simon (Johansson, langjähriger Live-Gitarrist; seit 2023 vollwertiges Band-Mitglied – Anm.d.A.) wieder mit dabei. Er hat frischen Wind in die Band gebracht, sowohl persönlich als auch musikalisch. Wir freuen uns also sehr darauf, gemeinsam an diesem neuen Album zu arbeiten.“

Simon Johansson ergänzte: „Wir lernen gerade erst, zusammen Songs zu schreiben, weil wir das vorher noch nicht gemacht hatten. Und Rasmus (Ehrnborn, Bassist – Anm.d.A.) ist noch relativ neu dabei. Es ist also wie eine neue Konstellation, die Musik machen muss. Aber es funktioniert gut. ‘Spirit Of No Return’  ist gut geworden. […] Wir haben schon so viel geschrieben – mehr als für lediglich ein Album.

Snake - Hoodie
Snake - Hoodie
von Soilwork
Für € 52,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Man weiß nie, was während der Albumproduktion passiert. Es kann eine unerwartete Wendung nehmen, aber genau das macht den Reiz aus. Oft war es für mich der Song, der mir am wenigsten gefiel, der im Nachhinein zu wachsen begann. Wenn man mit den Aufnahmen beginnt, denkt man: ‚Oh, der ist nicht so gut.‘ Und dann fügt man weitere Elemente hinzu, und plötzlich ist es der beste Song. Es ist total spannend. Es macht so viel Spaß, diesen Prozess mitzuerleben.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Björn Speed Strid David Andersson Metal Anthology ÖVERGIVENHETEN Rasmus Ehrnborn Simon Johansson Soilwork Songwriting Spirit Of No Return
Kiss: Peter Criss kontert Gene Simmons wegen ‘Beth’
Peter Criss @ Raven Drum Foundation Benefit Show, 14. März 2024 in New York City
Entgegen der Aussagen von Gene Simmons behauptet Peter Criss steif und fest, dass er am Kiss-Hit ‘Beth’ mitgeschrieben hat.
Im Interview mit Professor Of Rock gab Kiss-Bassist Gene Simmons jüngst an, dass sein ehemaliger Kollege Peter Criss nichts mit der Entstehung der Hit-Ballade ‘Beth’ zu hatte. „Die Person, die ‘Beth’, ‘Baby Driver’ und ein, zwei weitere Lieder geschrieben hat, war ein Typ namens Stan Penridge. Er war mit Peter in einer Band namens Chelsea. Sie hatten ein Album veröffentlicht. Peter hat ‘Beth’ nicht geschrieben. Und er hat ‘Baby Driver’ nicht geschrieben. Das war Stan Penridge.“  Criss habe die Nummer lediglich gesungen, weil seine Stimme am besten passte. Als Schlagzeuger, der kein anderes Instrument beherrscht, sei er generell nicht dazu…
Weiterlesen
Zur Startseite