2022 starb Soilwork-Gitarrist David Andersson, der maßgeblich am Songwriting der Band beteiligt war. Im Interview mit Metal Anthology sprach Sänger Björn „Speed“ Strid nun über einen möglichen Nachfolger von ÖVERGIVENHETEN (2022), wie dieser möglicherweise ausfallen könnte und sowie über die veränderte Zusammenarbeit seit dem Verlust.

Neue Herangehensweise

„David war eine sehr treibende Kraft. Ich denke, es ist jetzt mehr eine Gruppenarbeit, ein gemeinschaftliches Projekt. Und es fühlt sich an, als würden wir in eine neue Ära eintreten. Ich denke, das nächste Album wird sich etwas von ÖVERGIVENHETEN unterscheiden, aber einige dieser Elemente enthalten – die Atmosphäre, vielleicht aber mehr vermischt mit dem alten, härteren Sound der 2000er“, sagte Strid.

„Es ist definitiv eine Gruppenarbeit. Und natürlich ist auch Simon (Johansson, langjähriger Live-Gitarrist; seit 2023 vollwertiges Band-Mitglied – Anm.d.A.) wieder mit dabei. Er hat frischen Wind in die Band gebracht, sowohl persönlich als auch musikalisch. Wir freuen uns also sehr darauf, gemeinsam an diesem neuen Album zu arbeiten.“

Simon Johansson ergänzte: „Wir lernen gerade erst, zusammen Songs zu schreiben, weil wir das vorher noch nicht gemacht hatten. Und Rasmus (Ehrnborn, Bassist – Anm.d.A.) ist noch relativ neu dabei. Es ist also wie eine neue Konstellation, die Musik machen muss. Aber es funktioniert gut. ‘Spirit Of No Return’ ist gut geworden. […] Wir haben schon so viel geschrieben – mehr als für lediglich ein Album.

Man weiß nie, was während der Albumproduktion passiert. Es kann eine unerwartete Wendung nehmen, aber genau das macht den Reiz aus. Oft war es für mich der Song, der mir am wenigsten gefiel, der im Nachhinein zu wachsen begann. Wenn man mit den Aufnahmen beginnt, denkt man: ‚Oh, der ist nicht so gut.‘ Und dann fügt man weitere Elemente hinzu, und plötzlich ist es der beste Song. Es ist total spannend. Es macht so viel Spaß, diesen Prozess mitzuerleben.“

—

