Soilwork: Die Hörprobe von VERKLIGHETEN

Mit MOONGLOW öffnet TOBIAS SAMMET ein neues Kapitel für AVANTASIA – ohne, dass es geplant gewesen wäre. Wir besuchten Tobias Sammet im Studio.

Den kompletten Bericht aus dem Studio findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Nicht die einzige Überraschung, die das mystische Metal-Musical diesmal bereithält! Auf Einladung von Nuclear Blast dürfen wir einen ersten Eindruck des Bombast-Albums erhaschen sowie den Sänger und Songwriter zusammen mit Produzent SASCHA PAETH in München treffen. Die Hörprobe MOONGLOW VÖ: 15. Februar Ghost In The Moon Diesen Zehnminüter kann man guten Gewissens als gehaltvollen Einstieg bezeichnen. Mit Piano, Streichern und Chören schickt sich das Midtempo-Epos als Nachfolger von ‘Mystery Of A Blood Red Rose’ an und zitiert es auch direkt. Nach einem kirchenchorlastigen Break geht’s ins furiose Finale.…