Die METAL HAMMER Januar-Ausgabe 2019: Motörhead, Jahresrockblick 2018, Nightwish-Tourstory u.v.a.

Unser Album des Monats Dezember ist A MILLION DEGREES von Emigrate. Lest hier Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion.

Seit heute steht A MILLION DEGREES in den Läden, und ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen – was die METAL HAMMER-Redaktion zu Emigrates aktuellem Album und Soundcheck-Sieger zu sagen hat, lest ihr hier: Thorsten Zahn Im Schatten der übergroßen Rammstein schafft es Richard Z. Kruspe immer wieder aufs Neue, all seine weiteren kreativen Ideen in mitreißende Songs zu packen. Dieses Mal begibt sich Kruspe mit Gästen wie Till Lindemann oder Cardinal Copia von Ghost auf die vielleicht diversifizierteste musikalische Reise, die Emigrate jemals angetreten sind. Überraschend und schön zugleich. Einen Wunsch habe ich noch: Diese Band würde ich…