Girlschool sind die beständigste rein weiblich besetzte Band im Heavy Metal. Mit WTFORTYFIVE? feiern sie ihr viereinhalb Dekaden langes Bestehen.

Girlschool haben 13 Alben in 45 Jahren veröffentlicht – mit WTFORTYFIVE? folgt am 28.07.2023 das 14. Studiowerk. Und vom beinharten Heavy Metal der Frühphase über die Abstecher in Glam Rock bis hin zu kommerzieller, trotzdem harter Gitarren­musik hat die Band im Lauf ihrer Karriere eine Menge Stilwechsel hinter sich. Ihr aktuelles Album ist – so scheint es – eine Rückbesinnung auf die rohen Jugendtage, denn gemessen am Vorgängeralbum GUILTY AS SIN (2015)…