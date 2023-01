‘Spellforce: Conquest Of Eo’: Release-Datum veröffentlicht

Die ‘Spellforce’-Reihe bekommt einen weiteren Teil. ‘Spellforce: Conquest Of Eo’ ist der neueste Zusatz zu den Strategiespielen mit Rollenspielelementen und das Comeback für die Reihe. Die Entwickler Owned By Gravity haben nun das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

Rundenbasierte Strategie

Schon am 3. Februar geht es los für die Welt Eo – und dieses Mal nicht in Echtzeit. Schon in wenigen Tagen können Spieler auf rundenbasierte Art mit ihrer Einnahme der magischen Welt beginnen. Pünktlich zum Reveal des Datums gab es außerdem neue Gameplayszenen. Diese bieten Einblicke in die taktischen Kämpfe mit Armeen und Helden mit speziellen Fähigkeiten. Auch offenbaren sie die Übersichtskarte. Zu bereits bekannten Neuerungen des Reihen-Titels gehört die Klasse der Totenbeschwörer samt untoter Truppen. Er erweitert die Auswahlmöglichkeiten beim Erschaffen der eigenen Streitkräfte. Insgesamt gibt es rund 100 Truppenarten, die Spieler in mehrere hundert Abenteuer führen können. Die Entwickler versprechen außerdem mehr als 80 Battlemaps, 15 rekrutierbare Helden und über 100 verschiedene Zaubersprüche.



Der letzte Teil, ‘Spellforce 3’, erschien 2017. ‘Spellforce: Conquest Of Eo’ soll nun aber keine direkte Fortsetzung, sondern ein eigenständiger Ableger der 2003 mit ‘Spellforce: The Order Of Dawn’ gestarteten Reihe sein. Auch die Handlung soll bereits vor dem ersten Spiel einzuordnen sein. Im Zentrum stehen die Zirkelmagier, Ziel ist es, Geheimnisse zu entschlüsseln und der mächtigste von ihnen zu werden. Ausgewählt werden kann dafür aus drei Zaubererarchetypen mit Unterklassen.

Publisher des neuen Spiels ist THQ Nordic, spielbar ist es auf dem PC.

