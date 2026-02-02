Springsteen: White House reagiert auf Protest-Song

Der Boss macht aus seiner Meinung zur Trump-Regierung und deren brutalem Vorgehen gegen Migranten in den USA keinen Hehl. Immer wieder trat er bei Kundgebungen auf und machte bei seinen Konzerten Ansagen. Als der unbewaffnete Krankenpfleger Alex Pretti am 24. Januar von ICE ermordet wurde, schrieb er den Protest-Song ‘Streets Of Minneapolis’.

„Irrelevante Meinungen“

Das Weiße Haus äußerte sich auf Nachfrage des The Hollywood Reporter ausweichend. Regierungssprecherin Abigail Jackson sagte: „Die Trump-Administration ist darauf konzentriert, Demokraten auf lokaler und staatlicher Ebene dazu zu bringen, mit Bundespolizeibeamten zusammenzuarbeiten, kriminelle, illegale Einwanderer aus ihren Gemeinden zu entfernen – nicht irgendwelche Lieder mit irrelevanten Meinungen und ungenauen Informationen.

Die Medien sollten eher darüber berichten, wie die Demokraten sich weigern, mit der Regierung zusammenzuarbeiten und sich stattdessen dazu entschieden haben, diesen kriminellen Illegalen Schutz zu gewähren“, meint Jackson außerdem in ihrem Statement.

„Reaktion auf Staatsterror“

Bruce Springsteen sagte zu dem Lied: „Ich habe den Song am Samstag geschrieben, gestern aufgenommen und heute für euch alle veröffentlicht, als Reaktion auf den Staatsterror, der über die Stadt Minneapolis hereingebrochen ist. Es ist den Bewohnern von Minneapolis gewidmet, unseren unschuldigen Einwanderernachbarn und in Gedenken an Alex Pretti und Renée Good. Bleibt frei.“

Am 24. Januar erschossen ICE-Agenten den 37-jährigen Krankenpfleger Alex Pretti auf offener Straße. Videos zeigen, dass Pretti die Beamten mit dem Handy filmte, bis diese ihn zu Boden drückten, schlugen und zuletzt erschossen. Dieser Mord folgt nur wenige Wochen auf die Erschießung Renée Goods.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Das skrupellose Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE sorgt seit Monaten für bundesweite Proteste in den USA. Springsteen selbst tritt immer wieder bei Protestveranstaltungen auf. Zuletzt performte er am 30. Januar bei einer Demo seinen neuen Song. „Oh Minneapolis, ich höre deine Stimme / die durch den blutigen Nebel schreit“, singt der Boss in dem Lied. „Wir werden die Namen derer in Erinnerung behalten / die auf den Straßen von Minneapolis gestorben sind.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.