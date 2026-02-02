Toggle menu

Springsteen: White House reagiert auf Protest-Song

Bruce Springsteen
Bruce Springsteen beim AFI FEST 2025 Presented By Canva im TCL Chinese Theatre am 22. Oktober 2025 in Hollywood, Kalifornien
Foto: Getty Images for AFI, Rodin Eckenroth. All rights reserved.
von
Bruce Springsteen hat mit ‘Streets Of Minneapolis’ einen Protest-Song gegen ICE in den USA veröffentlicht. Nun reagierte das Weiße Haus.
Der Boss macht aus seiner Meinung zur Trump-Regierung und deren brutalem Vorgehen gegen Migranten in den USA keinen Hehl. Immer wieder trat er bei Kundgebungen auf und machte bei seinen Konzerten Ansagen. Als der unbewaffnete Krankenpfleger Alex Pretti am 24. Januar von ICE ermordet wurde, schrieb er den Protest-Song ‘Streets Of Minneapolis’.

„Irrelevante Meinungen“

Das Weiße Haus äußerte sich auf Nachfrage des The Hollywood Reporter ausweichend. Regierungssprecherin Abigail Jackson sagte: „Die Trump-Administration ist darauf konzentriert, Demokraten auf lokaler und staatlicher Ebene dazu zu bringen, mit Bundespolizeibeamten zusammenzuarbeiten, kriminelle, illegale Einwanderer aus ihren Gemeinden zu entfernen – nicht irgendwelche Lieder mit irrelevanten Meinungen und ungenauen Informationen. 

Die Medien sollten eher darüber berichten, wie die Demokraten sich weigern, mit der Regierung zusammenzuarbeiten und sich stattdessen dazu entschieden haben, diesen kriminellen Illegalen Schutz zu gewähren“, meint Jackson außerdem in ihrem Statement.

„Reaktion auf Staatsterror“

Bruce Springsteen sagte zu dem Lied: „Ich habe den Song am Samstag geschrieben, gestern aufgenommen und heute für euch alle veröffentlicht, als Reaktion auf den Staatsterror, der über die Stadt Minneapolis hereingebrochen ist. Es ist den Bewohnern von Minneapolis gewidmet, unseren unschuldigen Einwanderernachbarn und in Gedenken an Alex Pretti und Renée Good. Bleibt frei.“

Am 24. Januar erschossen ICE-Agenten den 37-jährigen Krankenpfleger Alex Pretti auf offener Straße. Videos zeigen, dass Pretti die Beamten mit dem Handy filmte, bis diese ihn zu Boden drückten, schlugen und zuletzt erschossen. Dieser Mord folgt nur wenige Wochen auf die Erschießung Renée Goods.

Das skrupellose Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE sorgt seit Monaten für bundesweite Proteste in den USA. Springsteen selbst tritt immer wieder bei Protestveranstaltungen auf. Zuletzt performte er am 30. Januar bei einer Demo seinen neuen Song. „Oh Minneapolis, ich höre deine Stimme / die durch den blutigen Nebel schreit“, singt der Boss in dem Lied. „Wir werden die Namen derer in Erinnerung behalten / die auf den Straßen von Minneapolis gestorben sind.“ 


Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Bruce Springsteen Donald Trump Ice Minneapolis Protest Protest-Song
