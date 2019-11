Wer das neue „Call Of Duty: Modern Warfare“ auf dem PC spielen möchte, profitiert von einer besseren Grafik und weiteren Vorzügen. Ein neuer Trailer heizt die Vorfreude an.

Am 25. Oktober erscheint „Call Of Duty: Modern Warfare“ für PlayStation 4, Xbox One und auch den PC. Und selbstverständlich wird die PC-Fassung auch von allen drei Versionen am besten aussehen. Wie gut genau, wird jetzt in einem Trailer eindrucksvoll demonstriert. Alle im Video gezeigten Szenen stammen nämlich von der PC-Version. So gut sah „Call Of Duty“ noch nie aus Neben höher aufgelösten und schärferen Texturen bietet die PC-Fassung von „Call Of Duty: Modern Warfare“ auch noch eine 4K-Auflösung mit einer unbegrenzten Framerate. Vorausgesetzt natürlich, euer Rechner ist leistungsstark genug. Und für den Fall, dass er das nicht ist, soll…