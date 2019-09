Steel Panther planen Fernsehserie

Foto: David Jackson. All rights reserved.

Steel Panther waren schon immer mehr als nur Blödelbarden. Jedem Metaller sollte längst klar sein: Frontmann Michael Starr, Gitarrist Satchel, Bassist Lexxi Foxx und Drummer Stix Zadinia haben musikalisch ordentlich was drauf. Nachdem das Quartett mit kurzen Filmchen für ihren Youtube-Kanal sein Entertainment-Portfolio auf ein weiteres Medium ausgeweitet hat, schmieden die Kalifornier bereits neue Pläne.

So wollen die Glam-Rocker eine eigene TV-Serie umsetzen. Dies bestätigte Stix Zadinia jüngst im Interview mit Anne Erickson im „Audio Ink Radio“-Podcast. „Das ist ein Ziel von uns“, verriet der Schlagzeuger. „Wir befinden uns zurzeit in Diskussionen mit einer Produktionsfirma. Eine Fernseh-Show zu haben – dieses Medium wäre fantastisch. Oder ein Spielfilm, ein Steel Panther-Film wäre ziemlich hervorragend. Und wir tun alles, was wir können, um zu versuchen, diese Dinge zu verwirklichen. Wir wollen das alles tun.“

Das Evangelium nach Steel Panther

Dass Steel Panther ein Talent für schauspielerische Einlagen haben, haben sie unter anderem schon mit ihrer ‘Brokeback Mountain’-Verarsche bewiesen (metal-hammer.de berichtete). Wenn die US-Amerikaner mit derselben Attitüde und Hingabe an ihre eigene Fernseh-Show herangehen – was auch immer das genau werden wird -, kommt sicher etwas unterhaltsames dabei heraus.

Bezüglich ihren Plänen für das kommende halbe Jahr sagte Stix: „Ich denke, wir haben vor, nächstes Jahr nach Australien zu gehen. Wir werden viel auf Tour sein. Aber unterdessen filmen wir einen Haufen Zeug für unseren Youtube-Kanal Steel Panther Television. Und wir schreiben immer Musik. Wir machen also viele Dinge, um unterhaltend und kreativ zu bleiben. Wir wollen einfach die Heilsbotschaft von Steel Panther so weit und breit wie möglich weitertragen – und jeden wissen lassen, dass es okay ist, nicht politisch korrekt zu sein.“

