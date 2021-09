Steel Panther: Traurig über Lexxi Foxx‘ Abgang

Steel Panther-Gitarrist Satchel wurde kürzlich von „2020’d“ interviewt, einer Podcast-Reihe, bei der unter anderen schon Musiker wie Alex Skolnick von Testament zu Gast waren. In dem Gespräch kam unter anderem das Lexxi Foxx-Thema auf, der im Juli 2021 nach über 20 Jahren Mitgliedschaft bei Steel Panther die Band verließ.

Empfehlung der Redaktion Neuer Bassist: Steel Panther starten Online-Vorspielen Glam Metal Ihr traut euch zu, bei Steel Panther die Nachfolge von Bassist Lexxi Foxx anzutreten? Dann könnt ihr euch online dafür bewerben. „Wir wollten nicht, dass er aufhört“, sagt Satchel. „Niemand wollte, dass er aufhört, auch viele Fans nicht. Ich bin sicher, dass viele Fans sehr traurig sind, dass er ging. Aber er ist derjenige, der die Band verlassen hat. Ich denke, er hat seine eigenen Dinge, mit denen er zurechtkommen muss. Und er wollte einfach gehen und sich darum kümmern. Also, ich weiß nicht… Ich kann nicht für Lexxi Foxx sprechen. Aber wir alle werden Lexxi Foxx vermissen, und wir alle wünschen ihm das Beste bei allem, was er tut. Aber wir haben ihn nicht gefeuert, er hat die Band verlassen. Also müssen wir weitermachen und uns jemand anderen suchen, der jünger und frecher ist und nicht so viel Botox braucht“, in Anspielung auf Foxx‘ Affinität für das Neurotoxin, das Ärzte seit Jahren zur Behandlung von Falten im Gesicht einsetzen.

Auf die Frage, ob Steel Panther bereits einen Ersatz am Bass gefunden haben, antwortet Satchel: „Wir haben ein Ausschreiben für Bassisten gemacht, und wir haben schon eine Menge Bewerbungen bekommen. Und wir haben auch ein paar wirklich gute bekommen. Aber noch keine Musiker. Wir wollen aber nicht wirklich einen Musiker, wir wollen einen Bassisten. Also…“