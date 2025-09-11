2022 stieg Steve Morse bei Deep Purple aus, um sich um seine Frau Janine zu kümmern, die damals gegen Krebs kämpfte. Am 4. Februar 2024 verlor sie diesen Kampf. Seither gab es lediglich vereinzelte Live-Auftritte des Gitarristen. Ein Grund dafür könnte auch sein, dass Morse im Studio war, um mit seinem Dixie Dregs-Kollegen Dave LaRue und Schlagzeuger Van Romaine, der normalerweise für Enrique Iglesias trommelt, an einem neuen Album zu arbeiten.

Magie

16 Jahre nach OUT STANDING IN THEIR FIELD wird jetzt also TRIANGULATION angekündigt. Das Album soll am 14. November via Music Theories Recordings erscheinen. Mit ‘Break Through’ gibt es auch schon einen ersten musikalischen Vorgeschmack. Steve Morse sagt über den Track: „Er beginnt zwar mit einem Gitarrenriff, aber der Bass trägt die Melodie. Es ist einfach ein tolles Gefühl zu spielen und eine positive Stimmung für den Beginn des Albums.“ Zum Albumtitel erklärt Steve Morse: „TRIANGULATION leitet sich von dem Konzept ab, dass Flieger, Navigatoren und Seeleute zwei Punkte betrachten, um ihren genauen Standort zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen.“

Auch über die Besetzung scheint die Rock-Legende glücklich zu sein: „Dave und Van waren das Fundament dieses Trios, und diese Aufnahme zeigt, warum. Diese Jungs sind für sich genommen einzigartige und unglaubliche Musiker. Zusammen ist unsere Chemie magisch. Während der Aufnahme des Albums haben wir zusammen gespielt, Teile durchgearbeitet, uns gegenseitig inspiriert und an den Arrangements zusammengearbeitet. Ich brachte eine Idee ein und hörte sie sofort – und dann hörte ich, wie sie verbessert wurde. Wir haben dieses Album zusammen gemacht, und das kann man hören.“

TRIANGULATION hat obendrein ein paar Gastbeiträge zu bieten. So sind Gitarrenvirtuose Eric Johnsons und Dream Theaters John Petrucci mit von der Partie. Auch dabei ist Kevin Morse, der seinen Vater im Song ‘Taken By An Angel’ begleitet – ein Tribut an Janine. „Dieser Song ist Neuland für mich“, erklärt Morse. „Ich habe ihn für die Trauerfeier meiner verstorbenen Frau komponiert, und mein Sohn Kevin hat mitgespielt. Er hat vielen Leuten Tränen in die Augen getrieben, denn Janine war ein wichtiger Teil meines Lebens und meiner Karriere.“

