Steven Adler (Ex-Guns N‘ Roses) spielt Klassiker beim Festival

Der ehemalige Guns N‘ Roses-Schlagzeuger Steven Adler trat am vergangenen Mittwoch, den 18. Januar, beim RokIsland Fest in Key West, Florida, auf. Im Rahmen des Konzerts spielte er mit seiner Solo-Band einige Klassiker, die Fans der Gunners nur allzu gut im Gedächtnis sein dürften.

Klassiker im neuen Gewand

Von Fans gefilmte Videos zeigen Steven Adler mit seiner Band Adler’s Appetite während des Festival-Auftritts. Im Rahmen des Gigs spielte die Truppe unter anderem die Guns N‘ Roses-Hits ‘Paradise City’, ‘Welcome To The Jungle’, ‘Mr. Brownstone’, ‘Nightrain’, ‘My Michelle’ und ‘Rocket Queen’. Unterstützung bekam Steven dabei von seinen Mitmusikern Michael Thomas (Gitarre) und Alistair James (Gitarre), Todd Kerns (Bass) und Ariel Kamin (Gesang).

Empfehlung der Redaktion Gene Simmons (Kiss): ABBA haben sein Leben verändert Wie Gene Simmons jüngst in einem Interview erklärte, sei er ein Fan der schwedischen Pop-Gruppe. Seine Begründung: Die Band schrieb Songs für die Ewigkeit. Steven Adler und Guns N‘ Roses trennten sich 1990 im Streit. Zuvor trommelte er das Album APPETITE FOR DESTRUCTION (1987) sowie einige Songs der anschließenden USE YOUR ILLUSION-Alben ein. Sein Nachfolger am Schlagzeug wurde Matt Sorum (Ex-The Cult). Nach seinem Ausstieg musste Steven schwere Rückschläge verkraften. Ein Schlaganfall nach einer Überdosis beeinträchtigte sein Sprachvermögen nachhaltig. Mit seiner im Jahr 2003 gegründeten Nachfolge-Band Adler’s Appetite konnte er zwar viele Kritiker überzeugen, allerdings nie an die alten Erfolge anknüpfen.

Obwohl Guns N‘ Roses 2016 eine aufsehenerregende Reunion mit den ursprünglichen Mitgliedern Slash und Duff McKagan starteten, war Steven Adler – ebenfalls Gründungsmitglied – nicht als fester Teil des Line-ups eingeplant. Zwar absolvierte er im Rahmen der „Not In This Lifetime„-Tour bei einigen Tour-Stopps Gastauftritte, fester Drummer der Band bleibt allerdings weiterhin Frank Ferrer.

